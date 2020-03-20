В РФ вступают в действие новые правила выдачи и оплаты больничных гражданам, находящимся в карантине по коронавирусу

В России сегодня вступают в действие новые правила выдачи и оплаты больничных гражданам, находящимся в карантине по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новые правила будут действовать временно и распространяются на тех, кто оформляет лист нетрудоспособности и выплаты пособий в случае карантина. Правила также касаются членов семей россиян, вернувшихся из стран, затронутых коронавирусной инфекцией. Получить больничный лист можно будет через портал госуслуг. Для этого сотрудник, вернувшийся из поездки, должен вместе с заявлением приложить сканы загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и проездных документов. Членам семьи для оформления больничного потребуется документ, которым подтверждается факт совместного проживания. После получения заявления и документов, ФСС самостоятельно оформит больничный лист в медицинской организации. Первую часть пособия сотрудник получит через день после того, как работодатель представит в ФСС запрошенные данные. Вторая часть пособия будет выплачена в течение одного календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности

Планируется, что новые правила будут действовать до 1 июля.