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08:00, 20 марта 2020

Правительство сегодня начнет мониторинг цен на продукты и лекарства по всей стране

Продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты — за ценами на них будут следить, объявил вчера глава правительства Михаил Мишустин. Власти по его словам сделают все, чтобы в магазинах не было пустых полок. Повода для паники, по мнению премьера, нет. Отслеживать цены на продукты и лекарства будет Министерство промышленности и торговли, налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это потребуется для формирования запасов продуктов и лекарств. Ограничения, в том числе таможенные, для поставок товаров первой необходимости на один месяц отменяют. Минпромторг ждет снижения ажиотажа в магазинах, рассказал глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, российские торговые сети закупили продукты питания минимум на два месяца. Министр надеется, что ситуация с антисептиками в аптеках улучшится к следующей неделе.

Немного раньше руководство Минпроторга сообщало, что власти уже отслеживают динамику цен, чтобы не допустить их спекулятивного повышения.



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