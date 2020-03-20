Правительство сегодня начнет мониторинг цен на продукты и лекарства по всей стране

Продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты — за ценами на них будут следить, объявил вчера глава правительства Михаил Мишустин. Власти по его словам сделают все, чтобы в магазинах не было пустых полок. Повода для паники, по мнению премьера, нет. Отслеживать цены на продукты и лекарства будет Министерство промышленности и торговли, налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это потребуется для формирования запасов продуктов и лекарств. Ограничения, в том числе таможенные, для поставок товаров первой необходимости на один месяц отменяют. Минпромторг ждет снижения ажиотажа в магазинах, рассказал глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, российские торговые сети закупили продукты питания минимум на два месяца. Министр надеется, что ситуация с антисептиками в аптеках улучшится к следующей неделе.

Немного раньше руководство Минпроторга сообщало, что власти уже отслеживают динамику цен, чтобы не допустить их спекулятивного повышения.