Из-за коронавируса NASA приостанавливает работу над ракетой-носителем и кораблем Orion для лунной программы. В связи с этим с сегодняшнего дня в сборочном центре в Луизиане и Космическом центре в Миссисипи вводится четвертый уровень мер безопасности. Он предусматривает закрытие объектов и перевод сотрудников на удаленную работу.