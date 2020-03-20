Из-за коронавируса NASA приостанавливает работу над ракетой-носителем и кораблем Orion для лунной программы. В связи с этим с сегодняшнего дня в сборочном центре в Луизиане и Космическом центре в Миссисипи вводится четвертый уровень мер безопасности. Он предусматривает закрытие объектов и перевод сотрудников на удаленную работу.
2020-03-20T07:30:00+03:00
2020-03-20T07:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 20 марта 2020
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