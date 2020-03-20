На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград». В ней критики предложенных президентом поправок в Конституцию названы «политическими шлюхами». По мнению автора статьи Михаила Смолина: «оппозиционные истерики по поводу заключение КС о поправках в Конституцию «не имеют никакого отношения к праву». Критиков поправок он называет «оппоботами», которым заранее «рассылаются методички». К 23:30 публикация была удалена с сайта, но осталась в кэше Google.
2020-03-20T07:30:00+03:00
2020-03-20T07:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 20 марта 2020
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