На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград». В ней критики предложенных президентом поправок в Конституцию названы «политическими шлюхами». По мнению автора статьи Михаила Смолина: «оппозиционные истерики по поводу заключение КС о поправках в Конституцию «не имеют никакого отношения к праву». Критиков поправок он называет «оппоботами», которым заранее «рассылаются методички». К 23:30 публикация была удалена с сайта, но осталась в кэше Google.