Около 13% российских компаний последовали призыву властей и отправили хотя бы часть своих сотрудников на карантин. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру» по заказу РБК. В исследовании приняли участие более 4 тыс. жителей России и 1,5 тыс. работодателей из всех регионов страны.