Около 13% российских компаний последовали призыву властей и отправили хотя бы часть своих сотрудников на карантин. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру» по заказу РБК. В исследовании приняли участие более 4 тыс. жителей России и 1,5 тыс. работодателей из всех регионов страны.
2020-03-20T07:30:00+03:00
2020-03-20T07:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 20 марта 2020
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