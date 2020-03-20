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07:01, 20 марта 2020

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердит положение по проведению голосования о поправках в Конституцию

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердит положение по проведению общероссийского голосования о поправках в Конституцию.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ранее заявила президенту Владимиру Путину, что российская избирательная система в ее нынешнем виде готова к проведению общероссийского голосования.

Владимир Путин допустил перенос сроков общероссийского голосования по поправке в Конституцию на более поздний срок, если потребует ситуация. Пока голосование должно состояться 22 апреля.



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