Центральная избирательная комиссия сегодня утвердит положение по проведению голосования о поправках в Конституцию

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердит положение по проведению общероссийского голосования о поправках в Конституцию.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ранее заявила президенту Владимиру Путину, что российская избирательная система в ее нынешнем виде готова к проведению общероссийского голосования.

Владимир Путин допустил перенос сроков общероссийского голосования по поправке в Конституцию на более поздний срок, если потребует ситуация. Пока голосование должно состояться 22 апреля.