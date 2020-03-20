Столичный аэропорт Шереметьево закрыл два международных терминала

Это связано с ограничением авиасообщения.

Терминалы С и Е с сегодняшнего дня больше не работают ни на вылет, ни на прилёт. Все рейсы, которые должны были там обслуживаться, переходят на терминалы D и F. Администрация аэропорта уверяет, что там проведены все необходимые проверки систем вентиляции, а персонал в обязательном порядке оснастили медицинскими масками. Также она сообщает, что в этих помещениях проводятся дополнительные работы по обработке поверхностей, а у всех, кто пользуется этим терминалом, измеряют температуру.

Сегодня же вступают в силу новые ограничения на авиасообщение со странами, где наблюдается вспышка нового коронавируса. Согласно распоряжению правительства, аэропорты должны сократить количество рейсов в Великобританию, США и Объединённые Арабские Эмираты. В начале недели Россия также ограничила перелеты во все страны Евросоюза, а в Швейцарию и Норвегию.

На сегодняшний день в мире насчитывется 229 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Число жертв инфекции превышает 9700. Это данные газеты South China Morning Post, которая ведет мониторинг числа заболевших, скончавшихся и излечившихся.