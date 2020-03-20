Сильный пожар под Ростовом-на-Дону. По данным МЧС, горит рынок «Атлант». Уже обрушились два торговых павильона. Площадь пожара составляет около 680 кв. метров, пожару присвоен третий, повышенный ранг. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Это третий пожар на рынке «Атлант» за последние несколько лет.
2020-03-20T06:45:00+03:00
2020-03-20T06:47:27+03:00
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06:45, 20 марта 2020
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