В Израиле на неделю введен запрет на выход жителей из домов. Как пишет The Jerusalem Post, соответствующее распоряжение издал исполняющий обязнности премьера Беньямин Нетаньяху. Выходить из дома можно только для покупки продтоваров, лекарств, а также в медицинских целях. Мониторинг, как пишет Washington Post, осуществляется, в том числе, и по данным с мобильных телефонов.