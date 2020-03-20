Эпидемия кононавируса в ее эпицентре – Ухане — идет на спад. По данным медицинских властей Китая, уже второй день подряд ни один из новых случаев заражения не приходится на этот город. Между тем, число инфицированных в КНР с начала пандемии составило 81 тысячу

На сегодняшний день в мире насчитывется 229 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Число жертв инфекции превышает 9700. Это данные газеты South

China Morning Post, которая ведет мониторинг числа заболевших, скончавшихся и излечившихся.