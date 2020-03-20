Рок-группа Би-2 отменила из-за пандемии коронавируса весеннюю часть тура по России и странам Европы

В качестве компенсации поклонникам музыканты сегодня дадут бесплатный концерт в интернете.

По словам музыкантов, таким образом они «решили внести свой вклад в борьбу с коронавирусом». В программе виртуального концерта — весь трек-лист нынешнего тура группы, получившего название NewBest.

Отмечается, что в процессе трансляции участники «Би-2» ответят и на вопросы поклонников. Из-за угрозы короновируса рок-музыкантам пришлось отменить концерты в России, Германии, Чехии, Эстонии и Латвии.

Позаботились о своих зрителях и многие другие творческие коллективы. Например, два главных «оперно-балетных» театра страны – Большой и Мариинка — бесплатно транслируют свои постановки онлайн. Эрмитаж организует в интернете пятичасовую виртуальную экскурсию по музею. Шедевры мирового оперного искусства транслирует и Венская опера.

Трансляция концерта группы Би-2 начнется сегодня в 19 часов по московскому времени.