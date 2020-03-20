Великобритания закрывает школы из-за пандемии коронавируса

Власти долго на это не соглашались.

С последним звонком сегодня вечером все британские школы прекратят работу на неопределённый срок до особого распоряжения. Также закроются ясли и другие подобные учреждения для несовершеннолетних, как частные, так и государственные. Исключение правительство собирается сделать для детей из семей работников системы здравоохранения. Им организуют некие групповые занятия, чтобы те не сидели дома одни, но в какой форме это будет сделано, еще не ясно – пишет британская газета The Daily Telegraph.

Еще с сегодняшнего дня британская столица ограничивает передвижение по своему метро. Из-за пандемии закроют сразу две линии, то есть работу прекратят около сорока станций из двухсот семидесяти.

Эти меры правительство согласилось ввести под серьезным общественным давлением. Великобритания, одна из последних стран, где подобные ограничения еще не вступили в силу. Это объясняется тем, что власти изначально придерживались тактики так называемого «стадного иммунитета», согласно которой распространение болезни не нужно сдерживать, чтобы ей переболели как можно больше людей, и чтобы вспышка быстрее закончилась. Такого же плана сейчас придерживаются и в Нидерландах.

Число заболевших в Великобритании на этой неделе превысило две тысячи семьсот человек, а в Нидерландах две с половиной тысячи.