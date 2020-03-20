Центризбирком сегодня обсудит вопрос о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Ключевая — обнуление президентских сроков Владимира Путина. Голосованию, намеченному на следующий месяц, может помешать коронавирус.

Президент во вторник подписал указ и в нем утвердил датой голосования по поправкам в конституцию 22 апреля. Закон не запрещает его проводить позже, чем через месяц, напомнил на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой Владимир Путин. С учетом распространения коронавируса голосование пройдет только в том случае, если позволит ситуация, отметил президент. Дату могут перенести если эпидемиологическая ситуация в России будет ухудшаться, сказала вчера глава ЦИК на заседании. В режиме видеоконференцсвязи комиссия совещалась с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и врачами-вирусологами. Памфилова отметила, что президент обозначил в указе дату, поскольку без нее не мог бы подписать документ. Глава ЦИК назвала приоритетом здоровье и безопасность жителей страны. Она отметила, что ЦИК должен быть готов как к голосованию 22-го апреля, так и к переносу этой даты на поздний срок.

На логотип и слоган голосования по поправкам в конституцию Центризбирком потратил 35 миллионов рублей. Именно в такую сумму по словам главы ЦИК обошелся контракт на их разработку.