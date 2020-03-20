Эпидемия кононавируса в ее эпицентре – Ухане идет на спад.

По данным медицинских властей Китая, уже второй день подряд ни один из новых случаев заражения не приходится на этот город. Между тем, число инфицированных в КНР с начала пандемии составило 81 тысячу
2020-03-20T05:08:00+03:00
2020-03-20T05:09:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 20 марта 2020
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