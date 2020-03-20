Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник Владимира Путина, идет в политику.

Как пишет «Ъ», он создает партию на базе движения «Люди дела». По словам самого Романа Путина, партия ставит целью прохождение в Госдуму. Как отмечает издание, Роман Путин успел послужить в ФСБ, был советником мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.
2020-03-20T05:06:00+03:00
2020-03-20T05:07:25+03:00
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05:06, 20 марта 2020
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