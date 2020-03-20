ЦИК сегодня обсудит порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Ключевая из них — обнуление прежних президентских сроков Владимира Путина. Голосованию, намеченному на следующий месяц, может помешать коронавирус. Впрочем президент уже дал понять, что голосование пройдет только в том случае, если позволит ситуация.
2020-03-20T05:05:00+03:00
2020-03-20T05:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 20 марта 2020
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