Не менее 60 человек задержаны на акции противников Ю-В хорды в Москве.

Вчера вечером они пытались заблокировать проезд техники к стройке. Как передает ОВД Инфо, среди задержанных оказались муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов и бывший фигурант московского дела Владислав Барабанов. Участники акции утверждают, что трасса пройдет через могильник радиоактивных отходов. Власти Москвы настаивают, что следы радиоактивного загрязнения стройке не мешают и обещают, вывезти загрязненный грунт на специальные хранилища.