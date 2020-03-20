Не менее 60 человек задержаны на акции противников Ю-В хорды в Москве.

Вчера вечером они пытались заблокировать проезд техники к стройке. Как передает ОВД Инфо, среди задержанных оказались муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов и бывший фигурант московского дела Владислав Барабанов. Участники акции утверждают, что трасса пройдет через могильник радиоактивных отходов. Власти Москвы настаивают, что следы радиоактивного загрязнения стройке не мешают и обещают, вывезти загрязненный грунт на специальные хранилища.
2020-03-20T05:04:00+03:00
2020-03-20T05:05:01+03:00
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05:04, 20 марта 2020
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