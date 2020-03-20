Каннский кинофестиваль будет перенесен.

Из-за коронавируса организаторы рассматривают вариант проведения кинофорума в конце июня-начале июля. Решения пока не принято. Сейчас во Франции действует третий уровень эпидемиологической опасности.
2020-03-20T04:06:00+03:00
2020-03-20T04:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 20 марта 2020
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