Глава Европарламента Давил Сассоли созывает 26 марта внеочередную сессию.

Депутатам необходимо одобрить подготовленные ЕК меры по борьбе с распространением коронавируса. Речь идет о выделении беспрецедентных по размерам средств, сопоставимых с планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй Мировой войны. Впервые в истории Европарламента депутаты будут голосовать дистанционно.
2020-03-20T04:05:00+03:00
2020-03-20T04:06:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 20 марта 2020
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