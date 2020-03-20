Глава Европарламента Давил Сассоли созывает 26 марта внеочередную сессию.

Депутатам необходимо одобрить подготовленные ЕК меры по борьбе с распространением коронавируса. Речь идет о выделении беспрецедентных по размерам средств, сопоставимых с планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй Мировой войны. Впервые в истории Европарламента депутаты будут голосовать дистанционно.