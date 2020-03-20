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03:14, 20 марта 2020

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, препарат разработан в ГНЦ «Вектор». Испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.



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