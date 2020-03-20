Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, препарат разработан в ГНЦ «Вектор». Испытания должны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.
2020-03-20T03:14:00+03:00
2020-03-20T04:03:29+03:00
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03:14, 20 марта 2020
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