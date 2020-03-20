Ряд известных российских легкоатлетов решил не участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов ВФЛА.

Как говорится в Instagram комиссии, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова недовольны тем, что новое положение о комиссии было принято без каких-либо консультаций с самими спортсменами. Радион Гатауллин покидает пост руководителя комиссии спортсменов ВФЛА.