Ряд известных российских легкоатлетов решил не участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов ВФЛА.

Как говорится в Instagram комиссии, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова недовольны тем, что новое положение о комиссии было принято без каких-либо консультаций с самими спортсменами. Радион Гатауллин покидает пост руководителя комиссии спортсменов ВФЛА.
2020-03-20T03:13:00+03:00
2020-03-20T03:14:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 20 марта 2020
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