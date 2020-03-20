Пензенские фигуранты дела «Сети» требуют допросить их по делу об убийстве А.Дорофеева и Е. Левченко.

Обращение осужденных Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского и Андрея Чернова к генпрокурору и председателю СК опубликовала «Новая газета». Они указывают, что после выхода расследования «Медузы» и возбуждения уголовного дела об убийстве Левченко их так и не допросили официально, хотя в ходе бесед в изоляторе силовики, угрожая, требовали от них признать вину. Сами они отрицают свою причастность к убийству.