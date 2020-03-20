Ясность по закону о продукции военного назначения в США наступит через 2-3 дня.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. На днях он подписал указ о возможном использовании этого закона времен Корейской войны в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее в своем «Твиттере» президент сообщил, что закон будет задействован лишь в крайнем случае. Закон позволяет американской администрации расширить производство определенной продукции в целях нацбезопасности и, по сути, установить контроль над секторами гражданской

экономики.