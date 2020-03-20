В Монако отменен этап чемпионата мира «Формулы-1».

Автомобильный клуб Монако принял такое решение из-за распространения коронавируса. На официальной странице автогонок в Twitter отмечается, что это первый случай отмены этапа за всю его историю с 1954 года. Ранее Гран-при Нидерландов, Испании и Монако были из-за коронавируса перенесены «на неопределенный срок».
2020-03-20T02:12:00+03:00
2020-03-20T02:12:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 20 марта 2020
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