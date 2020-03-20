Власти Саудовской Аравии временно приостановили службы в главных мечетях Мекки и Медины.

Ранее Совет саудовских богословов из-за коронавируса временно отменил коллективные молитвенные собрания во всех мечетях страны кроме самых почитаемых у мусульман Запретной мечети в Мекке и мечети пророка в Медине. Теперь отправление молитв приостановлено и в них.
2020-03-20T02:10:00+03:00
2020-03-20T02:11:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 20 марта 2020
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