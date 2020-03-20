Газета «Ведомости» сегодня временно сменила название на «Вседомой».

Таким образом издание намерено привлечь внимание к распространению коронавируса в России и мире. В своем заявлении журналисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки, дезинфицировать смартфоны и дверные ручки, избегать массового скопления людей, не приходить в людные места с симптомами простуды и свести к минимуму социальные контакты.