Газета «Ведомости» сегодня временно сменила название на «Вседомой».

Таким образом издание намерено привлечь внимание к распространению коронавируса в России и мире. В своем заявлении журналисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки, дезинфицировать смартфоны и дверные ручки, избегать массового скопления людей, не приходить в людные места с симптомами простуды и свести к минимуму социальные контакты.
2020-03-20T02:08:00+03:00
2020-03-20T02:08:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 20 марта 2020
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