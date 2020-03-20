Из-за коронавируса все российские регионы перешли в режим повышенной готовности.

Школы и вузы страны переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

На этом фоне власти Подмосковья ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, аналогичные принятым ранее в Москве. Так, в области запрещены массовые собрания численностью более 50 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал приостановить работу торговых центров