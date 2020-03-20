Олимпийский огонь сегодня будет доставлен в Японию.

Специальный чартерный рейс из Греции прибудет на военную базу в префектуре Мияги. По заверению японских властей, не смотря на пандемию коронавируса, предстоящая летом в Токио Олимпиада пройдет в установленные сроки. Эстафета олимпийского огня по территории Японии стартует 26 марта в префектуре Фукусима