Из-за коронавируса переносится Каннский кинофестиваль.

В предусмотренные сроки с 12 по 23 мая кинофорум не состоится. Организаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий. Главный из них — проведение фестиваля в конец июня-начале июля. Сейчас во Франции действует третий уровень эпидемиологической опасности.