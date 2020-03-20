Из-за коронавируса переносится Каннский кинофестиваль.

В предусмотренные сроки с 12 по 23 мая кинофорум не состоится. Организаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий. Главный из них — проведение фестиваля в конец июня-начале июля. Сейчас во Франции действует третий уровень эпидемиологической опасности.
2020-03-20T01:08:00+03:00
2020-03-20T01:09:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 20 марта 2020
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