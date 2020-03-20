Американские власти обсуждают вопрос о новых санкциях против России, утверждает газета Wall Street Journal

Вашингтон намерен вмешаться в ценовую войну вокруг нефти между Россией и Саудовской Аравией. В Белом доме считают санкции одним из рычагов воздействия на Москву с целью стабилизации нефтяного рынка, рассказали источники газеты. Какие именно санкции обсуждает американская администрация, собеседники издания не уточнили. С Саудовской Аравией американцы, по сведениям WSJ, собираются договариваться, используя дипломатическое давление.
2020-03-20T00:00:00+03:00
2020-03-20T00:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 20 марта 2020
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