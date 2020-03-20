Администрация Московской области рекомендует собственникам торгово-развлекательных центров приостановить их работу

Перерыв может продлиться на период действия в регионе режима повышенной готовности, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее подмосковные власти запретили мероприятия с участием более 50 человек, а школьники, студенты колледжей и вузов, по решению администрации региона, могут обучаться дистанционно.
2020-03-20T00:00:00+03:00
2020-03-20T00:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 20 марта 2020
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