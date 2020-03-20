Американские власти советуют гражданам избегать любых международных поездок

Кроме того, тех, кто уже находится за рубежом, просят срочно вернуться домой. Или приготовиться остаться за границей на неограниченный период из-за коронавируса, предупреждает Госдепартамент США. Он повысил уровень международной опасности до максимального четвертого для всех государств. США ранее закрыли въезд из ряда стран, которые пострадали от коронавируса.