Американские власти советуют гражданам избегать любых международных поездок

Кроме того, тех, кто уже находится за рубежом, просят срочно вернуться домой. Или приготовиться остаться за границей на неограниченный период из-за коронавируса, предупреждает Госдепартамент США. Он повысил уровень международной опасности до максимального четвертого для всех государств. США ранее закрыли въезд из ряда стран, которые пострадали от коронавируса.
2020-03-20T00:00:00+03:00
2020-03-20T00:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 20 марта 2020
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