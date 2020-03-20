Сербия из-за коронавируса закрывает свои границы

Новые правила будут действовать с утра пятницы. Прекращено железнодорожное, авиа и автомобильное сообщение, предупредил президент страны Александар Вучич. В республике подтверждено 103 случая заболевания коронавирусом. Ранее в Сербии на всей территории страны впервые за 76 лет был объявлен комендантский час.
2020-03-20T00:00:00+03:00
2020-03-20T00:03:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2609208-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:00, 20 марта 2020
Загрузка комментариев...