Власти Израиля ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

В стране на неделю вводятся ограничения на передвижение. Как сказал в телеобращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху, теперь все граждане будут обязаны оставаться дома. Выходить на улицу разрешается только за едой, лекарствами или для посещения больницы. Ранее Минздрав предписал гражданам еврейского государства выходить из своих домов «только в случаях крайней необходимости». В Израиле выявлено 573 случая заражения коронавирусом. Смертей от новой болезни пока не зафиксировано.