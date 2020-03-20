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Эксклюзив Эха 00:00, 20 марта 2020

Не менее 40 человек задержаны на юге Москвы, где местные жители и экологи протестуют против строительства автодороги

Не менее сорока человек задержаны на юге Москвы, где местные жители и экологи протестуют против строительства автодороги. Люди опасаются, что работы на месте могильника с радиоактивными отходами поставит под угрозу жизни горожан. Уже довольно длительное время они проводят акции протеста. Накануне собравшиеся в течение блокировали проезд строительной техники. Полиция стала действовать уже поздно вечером, рассказал «Эху Москвы», один из задержанных, активист, бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.

Часть задержанных доставили в ОВД Москворечье-Сабурово.

Московские власти ранее обещали провести дезактивацию и вывезти радиоактивные отходы.



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