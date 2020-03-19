В Москве силовики провели жесткие задержания более 40 человек протестующих против строительства Юго-Восточной хорды

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» очевидец Ярослав Тюжин.

«Сотрудников полиции сейчас вытесняют людей и происходят задержания. Порядка 40 человек уже задержаны, и они находятся в автозаках. Люди скандирую: «Позор!». На моих глазах задержали только что молодого человека. Женщины плачут. Ранее полиция применила, на мой взгляд, необоснованно газ. Активисты стали задыхаться. Очень жесткие задержания: людей бьют об забор, об автозаки, тащат за руки, за ноги», — рассказал он.

По словам Я.Тюжина, активисты пытаются помешать строительству хорды на месте захоронения радиоактивных отходов.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды — трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-1960-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы.