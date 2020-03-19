Переговоры по условиям выхода Великобритании из ЕС будут продолжены несмотря на ситуацию с коронавирусом

Сегодня стало известно, что заболевание обнаружили у главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье. Сам чиновник заверил в своем твиттере, что чувствует себя хорошо. Накануне Еврокомиссия опубликовала проект текста соглашения. Его должны согласовать к концу года.