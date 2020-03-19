Совладелец и вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Л.Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель

Совладелец и вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель. До такого уровня впервые за 17 лет баррель марки Brent опускался в ходе торгов накануне вечером. Федун сказал в интервью телеканалу РБК, что считает главной причиной этого развал сделки о сокращении добычи нефти. Это произошло в начале месяца после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях ее продления. Те, кто в России лоббировал выход из сделки, добавил Федун, не могли в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25. Ранее интернет-издание The Bell писало, что главным сторонником разрыва соглашения является глава «Роснефти» Игорь Сечин.