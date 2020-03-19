Правозащитник Лев Пономарев просит возбудить уголовное дело по факту его избиения полицейскими

Он подал заявление в управление СК по Таганскому району, рассказал сайту «МБХ Медиа» адвокат Василий Кушнир. Пономарев требует возбудить дело о превышении должностных полномочий. В минувшие выходные 78-летнего правозащитника задержали на акции протеста у здания ФСБ на Лубянке. Позже, по словам пострадавшего, несколько человек в полицейской форме и масках избили его в Таганском ОВД.
2020-03-19T22:58:00+03:00
2020-03-19T23:01:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2609188-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:58, 19 марта 2020
Загрузка комментариев...