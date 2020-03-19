Правозащитник Лев Пономарев просит возбудить уголовное дело по факту его избиения полицейскими

Он подал заявление в управление СК по Таганскому району, рассказал сайту «МБХ Медиа» адвокат Василий Кушнир. Пономарев требует возбудить дело о превышении должностных полномочий. В минувшие выходные 78-летнего правозащитника задержали на акции протеста у здания ФСБ на Лубянке. Позже, по словам пострадавшего, несколько человек в полицейской форме и масках избили его в Таганском ОВД.