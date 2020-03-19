Врач-педиатр Комаровский: Чтобы получить истинное положение дел о погибших от коронавируса, нужно обследовать умерших

Чтобы получить истинное положение дел о погибших от коронавируса, необходимо обследовать каждого умершего. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-педиатр Евгений Комаровский.

«Необходимо проверить всех и погибших тоже. Можно спрятать кашляющего дядю и шмыгающего малыша. Но самый достоверный этого процесса — это количество погибших людей, которых можно увидеть, и которых спрятать невозможно. Если государство хочет иметь реальную картину, то каждый патологоанатом и судебно-медицинский эксперт должен получить распоряжение о том, что каждый его клиент обследован на коронавирус, и тогда мы будем иметь истинное положение дел», — сказал он.

По слова Е.Комаровского, процентность смертности «не будет больше одного процента по итогам подсчета (всех погибших). «Я уверен, что по итогам исследования бессимптомного перенесения этого вируса никому в голову не придет ставить этот диагноз (коронавирус). Мы просто огромное количество легких форм этого вируса не диагностируем», — отметил он.

Также врач отметил, что для пожилых людей, которые входят в группу риска, необходимо «обеспечить социальную помощь», чтобы в рамках карантина в связи с коронавирусом, они не выходили из дома. «Необходимо организовать волонтерство и социальную помощь, чтобы организовать доставку им на дом еды, лекарств, пенсий, для того, чтобы они из квартиры не выходили. Несмотря на то, что в России пожилые люди менее активны, чем в европейских странах, у них мало развлечений и у них другие финансовые возможности, но их невозможно удержать от выхода на улицы. Наших бабушек трудно загнать по домам. У меня такое впечатление, что они в поисках приключений выходят на улицы. И это повышает сильно риски. Будь я государственным деятелем, на сегодня ввел бы строгую зависимость усилий — ввести надбавку к пенсии: если ты выйдешь из дома, ты ее не получишь», — отметил Е.Комаровский.