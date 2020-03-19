Литературный критик Константин Мильчин: Эдуард Лимонов изменил жизни многих людей

Похороны Эдуарда Лимонова должны пройти 20 марта. Эдуард Лимонов изменил жизни многих людей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор Storytell, литературный критик Константин Мильчин.

«Вся литература делиться на до Лимонова и после. Все писатели, которые пишут после Лимонова вне зависимости от их взглядов, жанра прошли через лимоновский стиль, через лимоновское «я». Он был конечно чудовищно плодовит. Нет такого способа оценки качества автора. Даже откровенно неудачные, проходные все равно видна мощь — где-то молодого негодяя, где-то зрелого мужчина, а где-то старика, которые болеет и пишет только о смерти, но все равно это какая-то мощь», — сказал он.

По мнению К.Мильчина, Э.Лимонов оказал огромное влияние и на политику.

Согласно последней воле писателя и политика, похороны пройдут в закрытом режиме.

Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова пройдут 20 марта на Троекуровском кладбище.

Во вторник депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил о кончине писателя, которому было 77 лет.