Похороны Эдуарда Лимонова пройдут 20 марта

Согласно последней воле писателя и политика, похороны пройдут в закрытом режиме. По словам депутата Госдумы РФ, писателя Сергея Шаргунова, не одно поколение выросло на его литературе. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В последнюю встречу он мне сказал: «Уезжаю в Индию». Это как у Гумилева: «в Индию духа купить билет». Хочу сказать, что таких как он не было и больше не будет. После каждой его книги было сложно еще что-то читать — все было не настоящим», — сказал он.

Шаргунов считает, что Эдуард Лимонов доказал, что написанное слово еще может сводить с ума. «Я не сомневаюсь, к книгам Лимонова будут обращаться снова и снова. Он был автором всего — автором изысканных стихов, автором невероятной прозы. Великий посторонний, который навсегда остался неудобным, непонятным, раздражающим», — отметил он.