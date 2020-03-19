Генсек ООН: Коронавирус почти наверняка приведет к глобальной рецессии

Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Это момент, который требует скоординированных, решительных и инновационных действий от ведущих мировых экономик. Мы находимся в беспрецедентной ситуации, и нормальные правила больше не применяются. Глобальный спад — возможно, рекордных размеров – очень вероятен. Я призываю мировых лидеров объединиться и предложить срочный и скоординированный ответ на этот глобальный кризис. Богатые страны должны заботиться не только о своих гражданах. В интересах каждого государства внести свой вклад в борьбу с этой проблемой, потому что кризис может прийти откуда угодно, в любой момент. Лидеры G20 предприняли шаги для защиты своих граждан и экономики путем отказа от процентных платежей. Мы должны действовать так же в отношении наиболее уязвимых стран и облегчить их долговое бремя».

Если лишить развивающиеся страны поддержки, это может иметь катастрофические последствия, — считает Антониу Гутерриш.