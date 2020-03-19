На юго-западе Москвы полиция разгоняет экоактивистов, который собрались у платформы Москворечье

Противостояние шло почти весь день. Сотрудники внутренних органов в масках, шлемах и бронежилетах оттеснили активистов от склона рядом с платформой Москворечье, куда ранее приехали строители. Бойцы выстроились в цепочку и окружили тех, кто отказывался уходить. Когда около десяти человек собрались в кучу и сели на асфальт, те начали поднимать и насильно выводить активистов за строительный забор, который ранее буквально возвели вокруг них.

Агентство ТАСС пишет, что несколько человек при этом отвезли в отделение, а при задержании бойцы использовали газовый баллончик. Интернет-издание «ОВД-инфо» в свою очередь пишет, что забрали более десяти человек.

Активисты, которые организовали круглосуточную вахту у платформы, утверждают, что на месте строительства под землёй в шестидесятые годы власти складировали радиоактивные отходы, и сейчас, раскапывая этот склон, строители подвергают всех москвичей, а в особенности местных жителей опасности.

Экоактивисты протестуют против строительства хорды над этим местом с 2018-го года. Власти в свою очередь обещают, что все работы там пройдут под присмотром специалистов, а если радиационный фон действительно поднимется, то отходы оттуда вывезут.