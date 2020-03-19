Полиция задержала протестующих против строительства Юго-Восточной хорды в Москве

По предварительным данным, задержаны не менее 16 человек. Как передает агентство ТАСС, этому предшествовала стычка между полицейскими и активистами. Противники строительства не дают проехать строительной техники.

Источник агентства подтвердил, что один из стражей порядка применил слезоточивый газ. Ранее в мэрии сказали агентству «Интерфакс», что на месте строительства хорды у платформы Москворечье идет подготовка к обследованию и вывозу загрязненного грунта.

Местные жители опасаются, что из-за строительных работ радиоактивная пыль окажется в воздухе.