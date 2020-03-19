Общественный транспорт Москвы стал заметно свободнее с введением ограничений из-за коронавируса

После введения в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса и перехода школьников и студентов на дистанционное обучение, а многих сотрудников предприятий — на удаленную работу, в городском общественном транспорте наблюдается заметное снижение пассажиропотока.

«Мы заметили, что меньше стали ездить льготники — студенты, школьники (их меньше почти вполовину) и пенсионеры. Еще заметили изменения на станциях, где есть офисы крупных компаний, которые вняли просьбе мэра и отправили сотрудников работать по домам. Возлагаем надежды на дальнейшее снижение за счет все большего распространения работы из дома», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

По словам собеседник агентства, такая ситуация позитивно скажется на предотвращении распространения ОРВИ и коронавируса.

При этом количество поездок на авто каршеринга в последние дни не изменилось, а на такси стали ездить на 10% меньше.

«Утром личных машин на дорогах стало сильно меньше — на 11%, а вечером уже третий день восьмибалльные пробки, так как многие едут в торговые центры и супермаркеты», — отметили в пресс-службе.

«Напоминаем, что есть интернет и доставка, а также рекомендуем избегать ненужных поездок, чтобы не стоять в пробках, да и в торговых центрах те же скопления людей, которые сейчас нужно избегать», — добавил собеседник «Интерфакса».