Героев мультфильмов про трех богатырей используют для рекламы поправок в конституцию

Как рассказали интернет-изданию «Открытые медиа» в компании «Наше кино», будут выпущены короткие видеоролики по 10−15 секунд. Для этого возьмут отрывки из уже вышедших полнометражных мультфильмов про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, и переозвучат.

Созданием рекламы будет заниматься та же студия «Мельница», которая создала цикл. Кто конечный заказчик рекламных роликов — неизвестно, но, по данным источника «Открытых медиа», задачу поставили в приказном порядке. Голосование по поправкам в конституцию назначено на 22 апреля.