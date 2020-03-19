Аэропорт Домодедово может частично закрыть галерею международных вылетов

В его пресс-службе говорят, что такой вариант прорабатывается. Из-за пандемии коронавируса аэропорт столкнулся с резким сокращением авиарейсов. Усилила давление и негативная ситуация на валютном рынке. Сроки восстановления международного авиасообщения пока трудно прогнозировать, добавили представители администрации аэропорта.

Сегодня же в пресс-службе аэропорта Шереметьево сказали, что с учетом сокращения пассажиропотока и введения ограничений в сфере международных авиационных перевозок с завтрашнего дня закрываются терминалы E и C на прилет и на вылет. Все рейсы переводятся в терминалы D и F.