Прокуратура не нашла нарушения в содержании больного туберкулезом подсудимого вместе с другими фигурантами дела

Как сообщили в управлении ведомства по Пензенской области интернет-изданию «7×7», требования санитарно-эпидемиологического законодательства были соблюдены. Фигуранту т.н. «пензенского дела» Василию Куксову диагностировали туберкулез в открытой форме в начале года.

Болезнь может передаваться воздушно-капельным путем. В конце февраля закрытую форму туберкулеза обнаружили у еще одного подсудимого, Армана Сагынбаева. Во время вынесения приговора они и еще пятеро фигурантов находились в одном «аквариуме».