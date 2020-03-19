Правозащитники предлагают освободить из российских СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Это поможет в борьбе с распространением коронавируса, считает ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он сказал агентству «Интерфакс», что сейчас карантин в органах Уголовно-исполнительной системы не введен, и доступ в изоляторы полностью не закрыт.

По словам Мельникова, следственные действия и встречи с адвокатами в СИЗО не ограничены. В то же время глава международной группы «Агора» Павел Чиков накануне сообщал, что адвокатам в Московской области уже запретили встречаться в СИЗО с подзащитными.